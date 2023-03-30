В Самаре завершилось расследование убийства, произошедшего в 1995 году. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Обвиняемому — 52-летнему мужчине вменяют ст. 108 УК РСФСР ("Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего"), ч. 2 ст. 125.1 УК РСФСР ("Похищение человека"), п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж") и п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ ("Угон").
По версии следствия, в марте 1995 г. обвиняемый и его знакомый в пос. Мехзавод поймали попутку и предложили водителю за деньги подвезти их до дома. В дороге пассажиры под вымышленным предлогом попросили остановиться. После возвращения в машину один из мужчин сел за водителем и начал душить его. Затем жертву положили в багажник, отвезли в безлюдное место и там избили.
После этого нападавшие забрали вещи потерпевшего, а его машину бросили во дворе в Кировском районе Самары.
Преступление долго оставалось нераскрытым, потому что у правоохранителей не было технической возможности провести некоторые экспертизы. Однако теперь удалось подтвердить, что микроволокна с одежды потерпевшего совпадают с образцами, взятыми с одежды обвиняемого. Также значительную роль в раскрытии преступления сыграло психофизиологическое исследование.
Теперь уголовное дело направилось в суд.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063