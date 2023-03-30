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Преступления Происшествия

В Самаре ушло в суд дело об убийстве 28-летней давности

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершилось расследование убийства, произошедшего в 1995 году. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Обвиняемому — 52-летнему мужчине вменяют ст. 108 УК РСФСР ("Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего"), ч. 2 ст. 125.1 УК РСФСР ("Похищение человека"), п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж") и п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ ("Угон").

По версии следствия, в марте 1995 г. обвиняемый и его знакомый в пос. Мехзавод поймали попутку и предложили водителю за деньги подвезти их до дома. В дороге пассажиры под вымышленным предлогом попросили остановиться. После возвращения в машину один из мужчин сел за водителем и начал душить его. Затем жертву положили в багажник, отвезли в безлюдное место и там избили.

После этого нападавшие забрали вещи потерпевшего, а его машину бросили во дворе в Кировском районе Самары.

Преступление долго оставалось нераскрытым, потому что у правоохранителей не было технической возможности провести некоторые экспертизы. Однако теперь удалось подтвердить, что микроволокна с одежды потерпевшего совпадают с образцами, взятыми с одежды обвиняемого. Также значительную роль в раскрытии преступления сыграло психофизиологическое исследование.

Теперь уголовное дело направилось в суд.

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