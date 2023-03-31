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Энергетика ТЭК

Энергетики сообщили о предстоящих отключениях света с 31 марта по 5 апреля

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

31.03.2023 с 10-00 до 14-30

Сызранский район

с. Старая Рачейка (ул. Пролетарская);

31.03.2023 с 09-00 до 10-00

Ставропольский район

с. Жигули (ул. Центральная д. 2-38(четная сторона), д. 3);

31.03.2023 с 10-00 до 13-00

Ставропольский район

мкр. Александровское поле (ул. Краевая д. 1-30, ул. Рабочая д. 1-33, Советская д. 58, ул. Чернышевского 1-14, ул. Южная д. 1-10, ул. Кутузова д. 57-87, ул. Кольцова д. 1-28, ул. Кооперативная д. 56, ул. Бородинская д. 1-12);

31.03.2023 с 13-00 до 16-00

Ставропольский район

мкр. Александровское поле (ул. Калинина д. 71-85, ул. Кирова д. 70-109, ул. Крылова д. 1-9, ул. Маяковского д. 41, ул. Садовая д. 69-86)

31.03.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Подстепки (ПК Китеж; ПО Луга; ул. Полевая, ул. Ровная, ул. Окольная, ул. Задельная, ул. Еловая, ул. Житная, ул. Лесная, ул. Летняя, ул. Сосновая, ул. Кленовая, пер. Цветочный, пер. Сенной)

с. Русская Борковка (ул. Никольская, ул. Советская, ул. Полевая, ул. Кооперативная)

31.03.2023 с 11-00 до 14-00

Ставропольский район

п. Луначарский (ул. Производственная, ул. Береговая, ул. Садоводов, ул. Юбилейная, ул. Зеленостроевская, ул. Северная, ул. Раздольная, ул. Зеленая, ул. Ветеранов, ул. Специалистов, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Пролетарская, ул. Строителей, ул. Школьная, ул. Мира, ул. Заводская)

01.04.2023 с 11-00 до 17-00

Ставропольский район

с. Жигули (ул. Красное Поселение, д. 2-31)

03.04.2023 с 08-00 до 16-00

г. о. Чапаевск

г. Чапаевск (ул. Кутузова, ул. Пл. Люпаева, ул. Крымская)

04.04.2023 с 13-00 до 17-00

Красноярский район

п. Красный Городок

п. Новый Городок

п. Труд

п. Студёный

п. Васильевка

п. Грачёвка

п. Калмыковка

п. Потаповка

п. Лужки

п. Лопатино

п. Конезавод

04.04.2023 с 10-00 до 13-00

Волжский район

с. Курумоч (ул. Просторная, Лиственная, Холмистая)

п. Власть Труда (ул. Сосновая, Березовая, Подлесная, Приозерная)

04.04.2023 с 10-00 до 14-00

Исаклинский район

с. Новое Ганькино (ул.Советская)

05.04.2023 с 13-00 до 17-00

Красноярский район

п. Красный Городок

п. Новый Городок

п. Труд

п. Студёный

п. Васильевка

п. Грачёвка

п. Калмыковка

п. Потаповка

п. Лужки

п. Лопатино

п. Конезавод

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

Thought Mind 05 сентября 2014 18:35 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября

Thought Mind 04 сентября 2014 19:37 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.

Dmitriy Solodukha 25 августа 2014 04:51 "Солар Системс" рассматривает перспективы строительства солнечных электростанций в Самарской области

Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)

Thought Mind 22 мая 2014 15:55 "Самараэнерго" займет у Газбанка 1 млрд рублей

СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.

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