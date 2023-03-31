Энергетики сообщили о предстоящих отключениях света с 31 марта по 5 апреля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
31.03.2023 с 10-00 до 14-30
Сызранский район
с. Старая Рачейка (ул. Пролетарская);
31.03.2023 с 09-00 до 10-00
Ставропольский район
с. Жигули (ул. Центральная д. 2-38(четная сторона), д. 3);
31.03.2023 с 10-00 до 13-00
Ставропольский район
мкр. Александровское поле (ул. Краевая д. 1-30, ул. Рабочая д. 1-33, Советская д. 58, ул. Чернышевского 1-14, ул. Южная д. 1-10, ул. Кутузова д. 57-87, ул. Кольцова д. 1-28, ул. Кооперативная д. 56, ул. Бородинская д. 1-12);
31.03.2023 с 13-00 до 16-00
Ставропольский район
мкр. Александровское поле (ул. Калинина д. 71-85, ул. Кирова д. 70-109, ул. Крылова д. 1-9, ул. Маяковского д. 41, ул. Садовая д. 69-86)
31.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Подстепки (ПК Китеж; ПО Луга; ул. Полевая, ул. Ровная, ул. Окольная, ул. Задельная, ул. Еловая, ул. Житная, ул. Лесная, ул. Летняя, ул. Сосновая, ул. Кленовая, пер. Цветочный, пер. Сенной)
с. Русская Борковка (ул. Никольская, ул. Советская, ул. Полевая, ул. Кооперативная)
31.03.2023 с 11-00 до 14-00
Ставропольский район
п. Луначарский (ул. Производственная, ул. Береговая, ул. Садоводов, ул. Юбилейная, ул. Зеленостроевская, ул. Северная, ул. Раздольная, ул. Зеленая, ул. Ветеранов, ул. Специалистов, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Пролетарская, ул. Строителей, ул. Школьная, ул. Мира, ул. Заводская)
01.04.2023 с 11-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Жигули (ул. Красное Поселение, д. 2-31)
03.04.2023 с 08-00 до 16-00
г. о. Чапаевск
г. Чапаевск (ул. Кутузова, ул. Пл. Люпаева, ул. Крымская)
04.04.2023 с 13-00 до 17-00
Красноярский район
п. Красный Городок
п. Новый Городок
п. Труд
п. Студёный
п. Васильевка
п. Грачёвка
п. Калмыковка
п. Потаповка
п. Лужки
п. Лопатино
п. Конезавод
04.04.2023 с 10-00 до 13-00
Волжский район
с. Курумоч (ул. Просторная, Лиственная, Холмистая)
п. Власть Труда (ул. Сосновая, Березовая, Подлесная, Приозерная)
04.04.2023 с 10-00 до 14-00
Исаклинский район
с. Новое Ганькино (ул.Советская)
05.04.2023 с 13-00 до 17-00
Красноярский район
п. Красный Городок
п. Новый Городок
п. Труд
п. Студёный
п. Васильевка
п. Грачёвка
п. Калмыковка
п. Потаповка
п. Лужки
п. Лопатино
п. Конезавод
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
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СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.