Под Сызранью столкнулись два грузовика

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В четверг, 30 марта, в Сызранском районе Самарской области в ДТП попал 21-летний водитель ГАЗ. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области