Атлеты из Самарской области завоевали 10 медалей на первенстве России по прыжкам на батуте

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На Федеральной территории Сириус завершилось лично-командное первенство России по прыжкам на батуте. В соревнованиях приняли участие более 600 сильнейших спортсменов из 31 субъекта Российской Федерации. Атлеты Самарской области завоевали три золотых, три серебряных и четыре бронзовых медалей.