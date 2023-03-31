Атлеты из Самарской области завоевали 10 медалей на первенстве России по прыжкам на батуте

На Федеральной территории Сириус завершилось лично-командное первенство России по прыжкам на батуте. В соревнованиях приняли участие более 600 сильнейших спортсменов из 31 субъекта Российской Федерации. Атлеты Самарской области завоевали три золотых, три серебряных и четыре бронзовых медалей.
"Золото": Барсукова Мария, Талапина Виктория, Старцева Кристина, Осипова Мария (командное первенство, двойной минитрамп, 11-12 лет); Баканов Артем, Чехмакин Артем, Елисеев Иван, Дмитриев Максим (командный зачет, прыжки на батуте, 11-12 лет); Баканов Артем (индивидуальные прыжки, 11-12 лет).
Серебряные медали: Лыкова Ксения, Дегтерева Алиса, Шайхуллова Роксана, Старостина Ева (командный зачет, прыжки на батуте, 13-16 лет); Шемякин Александр, Закамский Евгений, Белов Матвей, Корцов Иван (командный зачет, акробатическая дорожка, 13-16 лет); Николаева Елизавета, Старостина Ева (синхронные прыжки, 13-16 лет).
"Бронза": Лысенко Тимофей, Горошко Дмитрий, Латышев Владимир, Кабанов Алексей (командный зачет, акробатическая дорожка, 11-12 лет); Зотова Вероника, Новокшонова Дарья, Анциферова Олеся, Воронина Дарья (командный зачет, акробатическая дорожка, 13-16 лет); Лыкова Ксения (индивидуальные прыжки, 13-16 лет); Шайхуллова Роксана, Дегтерева Алиса (синхронные прыжки, 13-16 лет).
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!