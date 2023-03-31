16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Атлеты из Самарской области завоевали 10 медалей на первенстве России по прыжкам на батуте Команда "Самарочка" - чемпион России по настольному теннису В Самаре пройдут Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках "Самарочка" Гандбольная "Лада" обыграла "Ростов-Дон" Самарская пловчиха привезла восемь медалей с международного чемпионата American TRI

Олимпийские Спорт

Атлеты из Самарской области завоевали 10 медалей на первенстве России по прыжкам на батуте

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 14
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На Федеральной территории Сириус завершилось лично-командное первенство России по прыжкам на батуте. В соревнованиях приняли участие более 600 сильнейших спортсменов из 31 субъекта Российской Федерации. Атлеты Самарской области завоевали три золотых, три серебряных и четыре бронзовых медалей.

"Золото": Барсукова Мария, Талапина Виктория, Старцева Кристина, Осипова Мария (командное первенство, двойной минитрамп, 11-12 лет); Баканов Артем, Чехмакин Артем, Елисеев Иван, Дмитриев Максим (командный зачет, прыжки на батуте, 11-12 лет); Баканов Артем (индивидуальные прыжки, 11-12 лет).

Серебряные медали: Лыкова Ксения, Дегтерева Алиса, Шайхуллова Роксана, Старостина Ева (командный зачет, прыжки на батуте, 13-16 лет); Шемякин Александр, Закамский Евгений, Белов Матвей, Корцов Иван (командный зачет, акробатическая дорожка, 13-16 лет); Николаева Елизавета, Старостина Ева (синхронные прыжки, 13-16 лет).

"Бронза": Лысенко Тимофей, Горошко Дмитрий, Латышев Владимир, Кабанов Алексей (командный зачет, акробатическая дорожка, 11-12 лет); Зотова Вероника, Новокшонова Дарья, Анциферова Олеся, Воронина Дарья (командный зачет, акробатическая дорожка, 13-16 лет); Лыкова Ксения (индивидуальные прыжки, 13-16 лет); Шайхуллова Роксана, Дегтерева Алиса (синхронные прыжки, 13-16 лет).

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Воробьев 19 июля 2021 05:10 Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде в одиночном разряде

А что она там могла поймать? НеуДачница.

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 09:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Фото на сайте

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2