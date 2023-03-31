В Жигулевске открылся одиннадцатый центр региональной сети "Мой бизнес"

В торжественной церемонии принял участие министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Вместе с главой Жигулевска Ильей Сухих, уполномоченным по защите прав предпринимателей Самарской области Эдуардом Харченко и председателем самарского реготделения "Опоры России" Ириной Титовой они перерезали красную ленточку, символически дав старт работе центра. Создание таких площадок ведется в регионе в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Сегодня мы открываем одиннадцатый центр "Мой бизнес", делаем это по поручению Губернатора. В рамках нацпроекта в регионе достаточно было открыть один, но это точно не для Самарской области. Для нас развитие бизнеса является одним из абсолютных приоритетов, — сказал министр в ходе торжественной церемонии. — В каждом городском округе теперь есть свои дома предпринимателя, а в Самаре работает еще и региональный центр "Мой бизнес", который координирует общую работу, и в том числе в его стенах работает вся инфраструктура поддержки предпринимательства", — пояснил Дмитрий Богданов.

Теперь жигулевским предпринимателям доступен широкий перечень услуг, которые предоставляет организация.

В центр "Мой бизнес" можно обратиться за консультацией по самым разным вопросам ведения своего дела: подать документы на регистрацию ИП или организации, получить бухгалтерские, юридические услуги, а также подать заявку на получение инструментов господдержки.

Раньше специалисты муниципального фонда развития предпринимательства вели прием в небольшом кабинете, здесь можно было получить консультацию и сдать отчетность. Теперь для бизнеса создан комфортный офис, а возможности — существенно расширились. Жигулевским предпринимателям стали доступны консультации по всем вопросам ведения своего дела, появилась возможность подачи заявок на получение мер поддержки и льготной аренды переговорных комнат и зала для проведения обучающих мероприятий.

Глава областного минэкономразвития выразил надежду, что жигулевский центр станет серьезным подспорьем для местного бизнеса, а "семья центров" будет всесторонне помогать самому молодому дому предпринимателя большой региональной сети.

Глава областного минэка также провел встречу с местными предпринимателями, представил действующие меры поддержки, а также ответил на все волнующие вопросы.

"Предприниматель не должен думать, куда ему обратиться за помощью. Физическое место — это центр "Мой бизнес", а виртуальное — наш портал mybiz63.ru. Неслучайно центр открыл на базе МФЦ, чтобы государственные и муниципальные услуги, услуги для бизнеса — все было здесь", — сделал акцент Дмитрий Богданов.

Илья Сухих отметил, что в Жигулевске в последние годы заметно прирастает число предпринимателей и самозанятых. "Поступает огромное количество вопросов по ведению своего дела. Для того чтобы в комфортных условиях консультировать предпринимателей, предлагать им участвовать в действующих программах, рассказывать о том, как сегодня можно развивать свой бизнес, мы и открываем центр "Мой бизнес", — подчеркнул глава Жигулевска.

Предпринимательница Екатерина Малышева занимается цветочным бизнесом. Она уже многократно обращалась в муниципальный фонд развития предпринимательства. С открытием центра "Мой бизнес", признается жигулевская бизнес-леди, для местных предпринимателей открываются широкий круг возможностей. "Это очень значимое событие, мы очень рады, что у нас появилось такое место. Очень ценно, что я могу, например, не тратить собственные средства на бухгалтера, а могу обратиться за этими услугами сюда, в центр "Мой бизнес", — отметила Екатерина Малышева.