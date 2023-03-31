Тольяттинские яхтсмены взяли призовые места в отборочном этапе Кубка России

Спортсмены из Тольятти стали призерами в первом отборочном этапе Кубка России по парусному спорту в олимпийских классах яхт и всероссийских состязаниях "Сочинская регата", сделав серьезную заявку на попадание в сборную страны в 2024 году. Столь достойные результаты на первых крупных стартах парусного сезона 2023 стали возможны при поддержке ПАО "КуйбышевАзот".

Соревнования прошли в последнюю неделю марта в Сочи на базе ФГБУ "Юг Спорт". В регате приняли участие гонщики Воронежской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Свердловской областей, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, Республик Крым и Татарстан, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Самарский регион представляли яхтсмены из секции парусного спорта детской спортивной школы № 6 на базе тольяттинского яхт-клуба "Дружба". Клуб уже более 30 лет удерживает высокую планку по подготовке спортсменов. На сегодняшний день всего четыре региона России могут принимать участие в состязаниях по парусному спорту в олимпийских классах яхт 470, Лазер-стандарт, Лазер-радиал, 49-й, 49-й FX, Накра 17, парусная доска IQF, рассказал тренер команды Александр Лаздин. Самарская область в их числе.

Объясняется это тем, что парусный спорт очень требователен к техническому оснащению, и в частности в Тольятти и Самарской области на протяжении многих десятилетий пользуется поддержкой "КуйбышевАзота". Помимо создания всех необходимых условий для тренировок и выступлений, предприятие оказывает финансовую помощь в приобретении дорогостоящих лодок олимпийского класса. Как отмечают профессионалы парусного спорта, кроме столичных регионов, такие затраты могут себе позволить только Ростовская область и Краснодарский край.

По итогам выступления в Сочи первое место в олимпийском классе Накра 17 микст занял экипаж Максима Семенова и Алины Щетинкиной. В классе 49 ER 2-е место взял Вячеслав Рожков в экипаже с Василием Богдановым (Санкт-Петербург), среди женщин (класс 49 ER FX) 2-е место у Ермаковой Натальи и Суховой Алены. В классе 470 3-е место завоевал экипаж: Лаздина Дмитрия и Марины Федоровой (Санкт-Петербург).

Яркую победу на Сочинской регате одержали и девушки из тольяттинского яхт-клуба. В классе 29 победила Виктория Федорова в экипаже с Соней Пушевой (Санкт-Петербург).

"Поздравляем наших спортсменов и тренеров! Надеемся на продолжение успешных этапов и попадание в сборную России в 2024 году и, конечно, на продолжение поддержки со стороны наших партнеров — "КуйбышевАзот", — говорит Александр Лаздин.

По мнению тренера, сегодня яхт-клуб "Дружба" — один из немногих, не ушедших в коммерцию. Здесь продолжают бесплатно обучать детей парусному спорту и готовят к выступлениям на самом высоком уровне.