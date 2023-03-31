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Олимпийские Спорт

Тольяттинские яхтсмены взяли призовые места в отборочном этапе Кубка России

ТОЛЬЯТТИ. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Спортсмены из Тольятти стали призерами в первом отборочном этапе Кубка России по парусному спорту в олимпийских классах яхт и всероссийских состязаниях "Сочинская регата", сделав серьезную заявку на попадание в сборную страны в 2024 году. Столь достойные результаты на первых крупных стартах парусного сезона 2023 стали возможны при поддержке ПАО "КуйбышевАзот".

Фото: Елена Разина

Соревнования прошли в последнюю неделю марта в Сочи на базе ФГБУ "Юг Спорт". В регате приняли участие гонщики Воронежской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Свердловской областей, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, Республик Крым и Татарстан, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Самарский регион представляли яхтсмены из секции парусного спорта детской спортивной школы № 6 на базе тольяттинского яхт-клуба "Дружба". Клуб уже более 30 лет удерживает высокую планку по подготовке спортсменов. На сегодняшний день всего четыре региона России могут принимать участие в состязаниях по парусному спорту в олимпийских классах яхт 470, Лазер-стандарт, Лазер-радиал, 49-й, 49-й FX, Накра 17, парусная доска IQF, рассказал тренер команды Александр Лаздин. Самарская область в их числе.

Объясняется это тем, что парусный спорт очень требователен к техническому оснащению, и в частности в Тольятти и Самарской области на протяжении многих десятилетий пользуется поддержкой "КуйбышевАзота". Помимо создания всех необходимых условий для тренировок и выступлений, предприятие оказывает финансовую помощь в приобретении дорогостоящих лодок олимпийского класса. Как отмечают профессионалы парусного спорта, кроме столичных регионов, такие затраты могут себе позволить только Ростовская область и Краснодарский край.

По итогам выступления в Сочи первое место в олимпийском классе Накра 17 микст занял экипаж Максима Семенова и Алины Щетинкиной. В классе 49 ER 2-е место взял Вячеслав Рожков в экипаже с Василием Богдановым (Санкт-Петербург), среди женщин (класс 49 ER FX) 2-е место у Ермаковой Натальи и Суховой Алены. В классе 470 3-е место завоевал экипаж: Лаздина Дмитрия и Марины Федоровой (Санкт-Петербург).

Яркую победу на Сочинской регате одержали и девушки из тольяттинского яхт-клуба. В классе 29 победила Виктория Федорова в экипаже с Соней Пушевой (Санкт-Петербург).

"Поздравляем наших спортсменов и тренеров! Надеемся на продолжение успешных этапов и попадание в сборную России в 2024 году и, конечно, на продолжение поддержки со стороны наших партнеров — "КуйбышевАзот", — говорит Александр Лаздин.

По мнению тренера, сегодня яхт-клуб "Дружба" — один из немногих, не ушедших в коммерцию. Здесь продолжают бесплатно обучать детей парусному спорту и готовят к выступлениям на самом высоком уровне.

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Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

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