16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре на автобусного дебошира завели уголовное дело Задержанным в Ивановской области с килограммом мефедрона может быть самарский полицейский В Самарской области отправили в суд дело о конфликте ритуальщиков на кладбище Сварщик из Тольятти перевел мошенникам более 1 млн рублей В Самаре ушло в суд дело об убийстве 28-летней давности

Преступления Происшествия

В Самаре будут судить председателей двух ТСЖ

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 98
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре утвердили обвинение председателям двух ТСЖ. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Так, председателю ТСЖ "Город Мира" вменяют причинение ущерба без цели хищения.
Следователи полагают, что с 2018 по 2022 г. председатель получила от жителей более 1 млн руб. для оплаты электроэнергии. Однако до ОАО "Самараэнерго" они не дошли — обвиняемая потратила их на другие цели. Основанием для возбуждения дела стали многочисленные жалобы в прокуратуру.

Вторая история произошла с председателем ТСЖ "Тихая Гавань-1". Ему вменяют такую же статью УК — по ч. 1 ст. 165 УК РФ ("Причинение ущерба без цели хищения") и еще ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения").

По версии следствия, председатель ТСЖ с мая 2021 г. по январь 2022 г. выставлял жильцам домов № 11 и 11а по ул. Лесной счета за электричество, хотя знал, что у АО "Энергосбытплюс" на тот момент уже были прямые договоры с населением. В результате жители заплатили 173 тыс. руб., которые председатель обналичил и потратил на свои нужды.

Кроме того, он получил от жителей 542 тыс. руб., которые должны были пойти ресурсоснабжающей компании, но не передал эти деньги.

Вскоре оба дела должны отправить в Октябрьский районный суд Самары.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksandr Kalinov 20 января 2023 13:33 Арестован подозреваемый в гибели двух человек в пожаре на ул. Некрасовской в Самаре

а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно

Elena Paloyko 05 января 2023 04:24 В Самаре задержан предприниматель, который брал предоплату за мебель и исчезал

Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2