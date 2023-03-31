В Самаре будут судить председателей двух ТСЖ

В Самаре утвердили обвинение председателям двух ТСЖ. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Так, председателю ТСЖ "Город Мира" вменяют причинение ущерба без цели хищения.

Следователи полагают, что с 2018 по 2022 г. председатель получила от жителей более 1 млн руб. для оплаты электроэнергии. Однако до ОАО "Самараэнерго" они не дошли — обвиняемая потратила их на другие цели. Основанием для возбуждения дела стали многочисленные жалобы в прокуратуру.

Вторая история произошла с председателем ТСЖ "Тихая Гавань-1". Ему вменяют такую же статью УК — по ч. 1 ст. 165 УК РФ ("Причинение ущерба без цели хищения") и еще ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения").

По версии следствия, председатель ТСЖ с мая 2021 г. по январь 2022 г. выставлял жильцам домов № 11 и 11а по ул. Лесной счета за электричество, хотя знал, что у АО "Энергосбытплюс" на тот момент уже были прямые договоры с населением. В результате жители заплатили 173 тыс. руб., которые председатель обналичил и потратил на свои нужды.

Кроме того, он получил от жителей 542 тыс. руб., которые должны были пойти ресурсоснабжающей компании, но не передал эти деньги.

Вскоре оба дела должны отправить в Октябрьский районный суд Самары.