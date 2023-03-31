Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение троим местным жителям по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой").
По версии следствия, в январе 2022 г. на кладбище в с. Нижнее Санчелеево трое мужчин в связи с разделом бизнеса ритуальных услуг угрожали пистолетом и напали на сотрудника конкурирующего агентства. У потерпевшего забрали видеорегистратор стоимостью 10 тыс. руб. и перцовый баллончик.
Уголовное дело будет рассматривать Ставропольский районный суд Самарской области
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063