В Самарской области отправили в суд дело о конфликте ритуальщиков на кладбище

Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение троим местным жителям по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой").

По версии следствия, в январе 2022 г. на кладбище в с. Нижнее Санчелеево трое мужчин в связи с разделом бизнеса ритуальных услуг угрожали пистолетом и напали на сотрудника конкурирующего агентства. У потерпевшего забрали видеорегистратор стоимостью 10 тыс. руб. и перцовый баллончик.

Уголовное дело будет рассматривать Ставропольский районный суд Самарской области