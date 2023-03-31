Задержанным в Ивановской области с килограммом мефедрона может быть самарский полицейский

В Ивановской области 29 марта задержали двух человек с крупной партией мефедрона. По данным телеграм-канала "Осторожно, новости", одним из задержанных может быть один из начальников отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Самаре — 35-летний майор Федор Ч.

Вторым задержанным "Осторожно, новости" называют 29-летнего самарца Максима З. — приятеля полицейского. Также, по их данным, майора отстранили от исполнения служебных обязанностей, а самарский отдел по контролю за оборотом наркотиков ждет проверка.

СУ СК РФ по Ивановской области сообщает, что 29 марта при содействии ФСБ действительно были задержаны два человека, один из которых работает в органах внутренних дел. В их машине нашли сверток с килограммом наркотика, который они планировали сбыть. На оперативном видео один из задержанных рассказывает, что забрал сверток из-под елки рядом с деревней Лесное.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере").

"При подтверждении вины должностного лица, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области.