В Самаре на автобусного дебошира завели уголовное дело

В полицию Самары в конце марта поступило заявление от кондуктора автобуса маршрута 41, по факту нанесения ему телесных повреждений неизвестным пассажиром.
Сотрудники полиции опросили заявителя, установили и опросили очевидцев происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в салоне автобуса.
По подозрению в совершении преступления установлен и задержан ранее неоднократно судимый 26-летний житель Самары.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ " Хулиганство ". Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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