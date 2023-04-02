Мужчина пострадал при возгорании грузовика в Новокуйбышевске

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В субботу, 1 апреля, в 11:48 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля Renault на ул. Кирова в Новокуйбышевске, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.