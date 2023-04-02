В Самаре горела Lada Granta

В субботу, 1 апреля, в 20:14 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании машины около дома по ул. Ташкентской, 102, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел автомобиль Lada Granta. На тушение были направлены восемь человек, которые ликвидировали пожар в 20:26.

Данных о пострадавших нет. Причина возгорания машины устанавливается.