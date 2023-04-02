В Тольятти товаровед взял из кассы магазина 130 тыс. руб., чтобы оплатить кредит и съем жилья

В Тольятти на товароведа одного из магазинов заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата", сообщает ГУ МВД по Самарское области.
В полицию обратился администратор одной из торговых организаций и сообщил о том, что в ходе проведения ревизии в магазине обнаружили недостачу денежных средств на сумму более 130 тыс. рублей.
В результате оперативных мероприятий полицейские установили, что к хищению может быть причастен местный 32-летний житель, работающий в магазине товароведом. В ходе опроса мужчина признал свою вину и рассказал, что ему нужно было оплатить кредит и отдать деньги за съемную квартиру, поэтому он воспользовался своим служебным положением, взял из кассы деньги, в дальнейшем планируя вернуть денежные средства.
По данным полицейских, ранее к уголовной ответственности он не привлекался.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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