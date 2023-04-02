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Преступления Происшествия

В Тольятти товаровед взял из кассы магазина 130 тыс. руб., чтобы оплатить кредит и съем жилья

ТОЛЬЯТТИ. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти на товароведа одного из магазинов заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата", сообщает ГУ МВД по Самарское области.

В полицию обратился администратор одной из торговых организаций и сообщил о том, что в ходе проведения ревизии в магазине обнаружили недостачу денежных средств на сумму более 130 тыс. рублей.

В результате оперативных мероприятий полицейские установили, что к хищению может быть причастен местный 32-летний житель, работающий в магазине товароведом. В ходе опроса мужчина признал свою вину и рассказал, что ему нужно было оплатить кредит и отдать деньги за съемную квартиру, поэтому он воспользовался своим служебным положением, взял из кассы деньги, в дальнейшем планируя вернуть денежные средства.

По данным полицейских, ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Гид потребителя

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