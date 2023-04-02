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Чрезвычайные происшествия Происшествия

На ж/д станции "Кинель" сошли с рельс четыре железнодорожных вагона

КИНЕЛЬ. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 2 апреля, примерно в 13:35, при отправлении грузового поезда на ж/д станции "Кинель" произошёл сход с рельс четырех порожних вагонов, из них три полувагона и один зерновоз, об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Фото: МСУТ СК РФ

По данным ведомства, сейчас ведутся восстановительные работы. На место схода отправлены два восстановительных поезда.

"Задержек движения других поездов не допущено. Обстоятельства происшествия устанавливаются", — уточнили в Приволжской транспортной прокуратуре.

В связи со случившимся Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

На место происшествия выехал помощник Куйбышевского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа Линейного отдела полиции на ст. Кинель.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.

Доследственную проверку по факту произошедшего проводят и сотрудники Центрального межрегионального следственном управлении на транспорте СК РФ. В следственном ведомстве отмечают, что пострадавших нет.

Центральным МСУТ СК РФ устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.

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