На ж/д станции "Кинель" сошли с рельс четыре железнодорожных вагона

В воскресенье, 2 апреля, примерно в 13:35, при отправлении грузового поезда на ж/д станции "Кинель" произошёл сход с рельс четырех порожних вагонов, из них три полувагона и один зерновоз, об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
По данным ведомства, сейчас ведутся восстановительные работы. На место схода отправлены два восстановительных поезда.
"Задержек движения других поездов не допущено. Обстоятельства происшествия устанавливаются", — уточнили в Приволжской транспортной прокуратуре.
В связи со случившимся Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.
На место происшествия выехал помощник Куйбышевского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа Линейного отдела полиции на ст. Кинель.
Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.
Доследственную проверку по факту произошедшего проводят и сотрудники Центрального межрегионального следственном управлении на транспорте СК РФ. В следственном ведомстве отмечают, что пострадавших нет.
Центральным МСУТ СК РФ устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!