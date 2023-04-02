На ж/д станции "Кинель" сошли с рельс четыре железнодорожных вагона

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В воскресенье, 2 апреля, примерно в 13:35, при отправлении грузового поезда на ж/д станции "Кинель" произошёл сход с рельс четырех порожних вагонов, из них три полувагона и один зерновоз, об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Фото: МСУТ СК РФ