Следователи: сызранец искал единомышленников по АУЕ в СИЗО

Житель Сызрани стал фигурантом уголовного дела об участии в экстремистской организации, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с октября 2022 г. по февраль 2023 г. мужчина был под стражей в СИЗО-2. Там он активно участвовал в деятельности объединения АУЕ (организация запрещена на территории РФ), в том числе вел незаконную переписку с заключенными в других камерах. Правоохранители считают, что сызранец пропагандировал деятельность АУЕ и искал единомышленников.