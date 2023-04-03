Следователи: сызранец искал единомышленников по АУЕ в СИЗО

Житель Сызрани стал фигурантом уголовного дела об участии в экстремистской организации, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, с октября 2022 г. по февраль 2023 г. мужчина был под стражей в СИЗО-2. Там он активно участвовал в деятельности объединения АУЕ (организация запрещена на территории РФ), в том числе вел незаконную переписку с заключенными в других камерах. Правоохранители считают, что сызранец пропагандировал деятельность АУЕ и искал единомышленников.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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