В Самарской области полицейские гонялись за двумя иностранцами с 6 кг мефедрона

В Самарской области задержали двоих граждан одной из стран ближнего зарубежья с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
На посту ДПС у с. Зеленовка полицейские остановили иномарку. Правоохранителям показалось, что водитель и пассажир заметно нервничают. Когда инспекторы потребовали покинуть салон, водитель резко поехал, началась погоня. Автомобилист отказывался остановиться, полицейским пришлось применить оружие.
После этого пассажир на ходу выпрыгнул из машины, а водитель не справился с управлением, съехал в кювет и попытался скрыться в лесополосе. Иномарка загорелась. В итоге обоих подозреваемых задержали.
Позже служебная собака на дороге и обочине нашла пять пакетов с мефедроном. Еще один пакет обнаружили под запасным колесом автомобиля. Всего правоохранители изъяли 6 кг наркотика.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Мужчин отправили под стражу.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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