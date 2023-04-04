В Самарской области полицейские гонялись за двумя иностранцами с 6 кг мефедрона

В Самарской области задержали двоих граждан одной из стран ближнего зарубежья с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

На посту ДПС у с. Зеленовка полицейские остановили иномарку. Правоохранителям показалось, что водитель и пассажир заметно нервничают. Когда инспекторы потребовали покинуть салон, водитель резко поехал, началась погоня. Автомобилист отказывался остановиться, полицейским пришлось применить оружие.

После этого пассажир на ходу выпрыгнул из машины, а водитель не справился с управлением, съехал в кювет и попытался скрыться в лесополосе. Иномарка загорелась. В итоге обоих подозреваемых задержали.

Позже служебная собака на дороге и обочине нашла пять пакетов с мефедроном. Еще один пакет обнаружили под запасным колесом автомобиля. Всего правоохранители изъяли 6 кг наркотика.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Мужчин отправили под стражу.