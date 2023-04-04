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Страхование Финансы

Курс на цифру: ВСК и FCongress при поддержке Forbes Russia организуют конференцию "Цифровая трансформация: адаптация к новым условиям"

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК и FCongress при поддержке Forbes Russia организуют конференцию "Цифровая трансформация: адаптация к новым условиям". Встреча пройдет 10 апреля в рамках цикла мероприятий "Пульс цифровизации".

В рамках конференции лидеры цифрового развития обсудят, как ставка на технологический суверенитет отразилась на жизнестойкости отраслей и как обеспечить их адаптивность вызовам. Ведущие компании поделятся рекомендациями и своим опытом, как экстренно они адаптировались к вызовам импортозамещения и угрозам цифровой безопасности, новым логистическим цепочкам и моделям потребления, как грамотно определяют, в какие инновации и технологические решения инвестировать, какие процессы экстренно нуждаются в трансформации на пути к достижению цифровой стабильности.

Программа конференции состоит из двух блоков:

  • Пульс цифровизации: экспресс-стабилизация
  • Управление технологиями. Импортозамещение и адаптация к новым условиям

В конференции примут участие представители органов государственной власти, топ-менеджмент инновационных компаний, инвесторы, аналитики и эксперты отрасли. Спикерами мероприятия станут лидеры цифровой трансформации Страхового Дома ВСК — Ольга Сорокина, член Совета директоров, и Дмитрий Финк, генеральный директор ООО "Высокие цифровые технологии". Также свое участие в конференции уже подтвердили Кирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям "Ростелеком", Сергей Путятинский, заместитель председателя правления "Московский кредитный банк", Константин Анкилов, управляющий партнер "ТМТ консалтинг" и многие другие.

"За годы успешной цифровой трансформации Страховой Дом ВСК приобрёл большой опыт. В ВСК уже внедрены интеллектуальная система принятия решений, машинное обучение и многие уникальные цифровые решения. Сегодня мы широко используем современные цифровые инструменты и готовы поделиться своими наработками и знаниями", — заявил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

"Сегодня процесс цифровой трансформации — приоритет для бизнеса, вне зависимости от его сферы и размеров. Каждая из компаний находятся на разных этапах цифровизации, однако даже те, кто далеко продвинулись в этом процессе, сталкиваются со сложностями, — отметила Ольга Сорокина член Совета директоров Страхового Дома ВСК. — На одной сцене конференции "Цифровая трансформация: адаптация к новым условиям" соберутся лидеры цифрового развития, чтобы обменяться рекомендациями и лучшими кейсами. Уверена, что решения, озвученные во время дискуссии, позволят гостям избежать типичных ошибок и провести трансформацию бизнеса наиболее эффективно".

Для аккредитации на мероприятие обращайтесь к Зеньковой Анастасии (zenkova@forbes.ru).

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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