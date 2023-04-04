ВСК застраховала автопарк Североморского МРУ Россельхознадзора

Петрозаводский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автопарк Североморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены около 50 автомобилей. Стоимость контракта составила свыше 65 тыс. рублей.
Североморское МРУ Россельхознадзора осуществляет свою работу на территории республик Карелия и Коми, Архангельской и Мурманской областей и Ненецкого автономного округа. Учреждение выполняет контроль в сфере ветеринарии, семеноводства, карантина и защиты растений, в области обращения с животными.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.