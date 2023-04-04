ВСК застраховала автопарк Североморского МРУ Россельхознадзора

Петрозаводский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автопарк Североморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены около 50 автомобилей. Стоимость контракта составила свыше 65 тыс. рублей.

Североморское МРУ Россельхознадзора осуществляет свою работу на территории республик Карелия и Коми, Архангельской и Мурманской областей и Ненецкого автономного округа. Учреждение выполняет контроль в сфере ветеринарии, семеноводства, карантина и защиты растений, в области обращения с животными.