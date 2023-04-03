Самарские дзюдоистки взяли три "бронзы" на международном турнире

В Хабаровске завершился международный турнир по дзюдо памяти В.С. Ощепкова.

Соревнования прошли в рамках первого этапа "Российского профессионального тура" — проекта Федерации дзюдо России. Его цель — поддержать отечественных дзюдоистов и повысить интерес к профессиональному дзюдо, ведь каждый этап — это настоящее спортивное шоу. Следующие турниры профессиональной серии состоятся в Челябинске и Москве.

За медали боролись 185 сильнейших дзюдоистов из России, Беларуси, Таджикистана, Армении, Индии, Сербии и Монголии. В копилке сборной Самарской области 3 бронзовые медали: Павленко Анастасия (весовая категория 48 кг); Курбонмамадова Дарья (весовая категория 57 кг); Салкарбек Дилбара (весовая категория 63 кг).