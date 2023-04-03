Гандбольная "Лада" проиграла ЦСКА

В своем десятом матче второй части предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2022/23" (за 1-7-е места) в Москве "Лада" уступила ЦСКА — 26:30 (13:16).

После семи минут игры ситуация на поле ничего хорошего тольяттинкам снова не сулила — 2:6. Однако "Лада" все же раскачалась и на определенном отрезке поединка стала ощутимо доминировать над единоличным лидером сезона. Спустя еще десять минут равенство восстановилось — 9:9. Москвички запустили было вторую волну наступления. Двумя подряд голами на это намекнули, но наши уже почувствовали вкус к сопротивлению, и за 6.20 до антракта снова отыгрались — 11:11.

Только вот на третий рывок ЦСКА равноценного ответа до перерыва у них не нашлось. Обеспечила его красно-синим в последнюю пятиминутку с "хвостиком" экс-тольяттинка Виктория Шамановская — и три гола из пяти забила, и численное большинство для своей команды заработала, и "семерик" арбитры выписали на самом финише тайма за фол именно против нее… Как тут было не посетовать на эпизод в концовке предыдущей встречи "Лады" с "Ростов-Доном", обернувшийся первым в истории российского гандбола применением системы VAR.

Тот момент со столкновением двух игроков арбитры, просмотрев видеоповтор, трактовали не в пользу Екатерины Зеленковой. Но для тольяттинки Анны Голубевой жесткий стык с дончанкой даром не прошел. На память о нем осталось легкое сотрясение мозга и рассечение на лбу, из-за чего выезд в столицу Ане пришлось пропустить.

Счет стал 20:16 вопреки отсутствию в составе ЦСКА одного из топ-снайперов — Антонины Скоробогатченко, хотя на самом старте второй половины разница достигала и пяти мячей. Наши, несмотря на трудности, сражались, не давая себя упрекнуть.

Валерия Кирдяшева, перемещавшаяся по ходу встречи с привычного центра на левое крыло задней линии, настреляла в результате столько, что у организаторов поединка не осталось после матча никаких сомнений в том, кому из гостей давать приз лучшего игрока. Но без экс-Гараниной нападение у "Лады" выглядело сиротливо — это факт.

Перевод на ее место Ольги Щербак, играющей всегда исключительно справа, совсем скоро после своего осуществления был отменен, как безуспешный ход. Елизавета Малашенко, которая до травмы и рождения ребенка комфортно себя ощущала в этом амплуа, пока лишь набирает боевую форму. Тоже, что называется, не козырной вариант. Хотя семиметровые Лиза пробивала безупречно. Очередной такой пенальти на 48-й минуте приблизил гостей к ЦСКА почти вплотную — 23:21. Но через четыре минуты наши снова прозевали в линии "открывание" Шамановской, да так неудачно, что Щербак на ней схлопотала "семь и две". Это увело москвичек на дистанцию "плюс 5".

"Лада" все равно не унывала. За четыре минуты до финиша сжала дефицит до трех мячей. Приложила максимум усилий, чтобы добиться большего. Но соперник, продолжающий чеканить в нынешнем сезоне череду сплошных побед, устоял. Тольяттинки потеряли последние шансы добраться до второй строчки в турнирной таблице по итогам "регулярки". Однако третья, на которой окопалась "Астраханочка", все еще достижима. Надо только не терять очки в оставшихся двух играх — с Волгоградом дома и с Краснодаром в гостях. И рассчитывать на то, что у ЦСКА хватит мотивации, чтобы сразу после двухнедельной паузы в чемпионате в Астрахани свой впечатляющий победный сериал не прерывать.