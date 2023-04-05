В Новокуйбышевске ночью сгорел легковой автомобиль

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В среду, 5 апреля, в 0:13 в пожарную охрану поступила информация о возгорании машины примерно в 120 метрах в сторону песчаного карьера от дома 4 "А" по Самарскому шоссе, сообщили в региональном управлении МЧС России.