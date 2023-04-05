16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Взрывобезопасные технологии климата ООО "НовоКС" подтверждают свою востребованность на рынке "Зеленый эталон" Тольяттиазота: от безопасного удобрения к экологии продуктов Сотрудники заводов Роснефти собрали на Проране три тонны мусора ПАО "ТОАЗ" и правительство Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве Тольяттикаучук: вода и воздух под контролем

Нефтехимия ТЭК

ТОАЗ завоевал "золото" международного салона изобретений

ТОЛЬЯТТИ. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 143
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На прошедшем в Москве Международном салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед–2023" разработанные специалистами ТОАЗ решения по нейтрализатору сероводорода и способам его использования удостоились золотой медали, а инновации в сфере азотных удобрений пролонгированного действия — бронзовой. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

В салоне приняли участие ведущие ученые и научные сотрудники Международной федерации ассоциаций изобретателей, представители компаний химической, металлургической, радиоэлектронной промышленности 27 стран мира, включая российские регионы.

Специалисты ТОАЗа также приняли участие в научно–практической конференции, где представили работу по актуальной на сегодняшний день теме "Совершенствование изобретательской деятельности на промышленных предприятиях как способ укрепления экономики государства".

Вклад ПАО "Тольяттиазот" в новаторские разработки в химической промышленности ежегодно отмечается Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент). В рамках международного салона представители Роспатента предложили помощь в продвижении перспективных разработок предприятия. В частности, речь идет о жаропрочных сплавах для реакционных труб печей риформинга и извлечению СО₂ из дымовых газов для интенсификации добычи нефти на истощенных месторождениях.

Сергей Афанасьев, начальник отдела стандартизации и сертификации ПАО "ТОАЗ", д. т. н., профессор:

— За время участия Тольяттиазота в международных салонах изобретений и инновационных технологий мы получили 26 медалей различного достоинства. Конференция этого года принесла еще две награды в копилку нашего предприятия. По десяти патентам оформлены лицензионные договоры, еще около 140 находятся в активе компании. ТОАЗ на сегодняшний день является бесспорным лидером региона по патентам. Участие в таких конкурсах позволяет одним из первых знакомиться с лучшими мировыми практиками от разработчиков инноваций в химическом производстве. Комплексный подход в данном направлении помогает улучшать экономические показатели предприятия и экологическую обстановку в регионах присутствия.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Утехин 15 августа 2014 13:33 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Спасибо за поправку. Исправили

Thought Mind 14 августа 2014 15:21 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Годовое собрание акционеров состоялось 25.04.2014. Будьте грамотными—22.09.2014 состоится внеочередное собрание акционеров.

Thought Mind 01 августа 2014 19:27 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

"Роснефть" в августе 2014 начнет подготовку к строительству нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Приморье. Планируется, что САНОРС будет филиалом ВНХК

Артем stroysamaru 30 июля 2014 08:13 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

Приморский НПЗ??? Интересно, а почему не Новокуйбышевский НПЗ, например? Или это такая специальная программа поддержки Дальнего Востока?

Thought Mind 25 мая 2014 20:10 "Роснефть" приобрела 100% холдинга "САНОРС"

Роснефти "впихнули" "мыльный пузырь". Браво Соглаев!

Фото на сайте

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30