ТОАЗ завоевал "золото" международного салона изобретений

На прошедшем в Москве Международном салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед–2023" разработанные специалистами ТОАЗ решения по нейтрализатору сероводорода и способам его использования удостоились золотой медали, а инновации в сфере азотных удобрений пролонгированного действия — бронзовой. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В салоне приняли участие ведущие ученые и научные сотрудники Международной федерации ассоциаций изобретателей, представители компаний химической, металлургической, радиоэлектронной промышленности 27 стран мира, включая российские регионы.

Специалисты ТОАЗа также приняли участие в научно–практической конференции, где представили работу по актуальной на сегодняшний день теме "Совершенствование изобретательской деятельности на промышленных предприятиях как способ укрепления экономики государства".

Вклад ПАО "Тольяттиазот" в новаторские разработки в химической промышленности ежегодно отмечается Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент). В рамках международного салона представители Роспатента предложили помощь в продвижении перспективных разработок предприятия. В частности, речь идет о жаропрочных сплавах для реакционных труб печей риформинга и извлечению СО₂ из дымовых газов для интенсификации добычи нефти на истощенных месторождениях.

Сергей Афанасьев, начальник отдела стандартизации и сертификации ПАО "ТОАЗ", д. т. н., профессор:

— За время участия Тольяттиазота в международных салонах изобретений и инновационных технологий мы получили 26 медалей различного достоинства. Конференция этого года принесла еще две награды в копилку нашего предприятия. По десяти патентам оформлены лицензионные договоры, еще около 140 находятся в активе компании. ТОАЗ на сегодняшний день является бесспорным лидером региона по патентам. Участие в таких конкурсах позволяет одним из первых знакомиться с лучшими мировыми практиками от разработчиков инноваций в химическом производстве. Комплексный подход в данном направлении помогает улучшать экономические показатели предприятия и экологическую обстановку в регионах присутствия.