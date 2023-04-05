Знаменитая дверь Станиславского застрахована в "Росгосстрахе"

"Росгосстрах" застраховал культурный объект в Доме-музее К. С. Станиславского — знаменитую дверь, которая некогда служила декорацией при театре, а в 1922 году была установлена в особняке великого русского режиссера. Полис оформлен как подарок от "Росгосстраха", старейшего российского страховщика, Музею МХАТ в год 160-летия Константина Сергеевича Станиславского.
Договор страхования включает полный пакет рисков на случай утраты или повреждения имущества в результате пожара, залива, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, кражи и т. д. Общая сумма страховой ответственности "Росгосстраха" по договору составила 1 млн рублей.
Застрахованная дверь — самый необычный экспонат Дома-музея. Она была сделана как часть декорации для спектакля "Скупой рыцарь" в 1888 году по эскизам художника Сологуба. Спектакль проходил на сцене любительского общества актеров, созданного К. С. Станиславским, в здании Английского клуба (ныне Музей Революции на Тверской). В 1922 году по просьбе Станиславского дверь установили в особняке в Леонтьевом переулке, который стал последним домом для режиссера. В 1948 году в этом доме был создан мемориальный музей, рассказывающий о жизни великого реформатора театра, который возглавила его дочь Кира Фальк. Дом-музей К. С. Станиславского впоследствии стал частью Музея МХАТ.
Сегодня эта дверь стала своего рода символом, привлекающим внимание посетителей музея и особенно актеров, режиссеров, операторов и студентов театральных вузов. Считается, что она приносит удачу в самореализации и успех в творческой профессии — стоит только потереть ручку. Более того, по легенде, распространенной в театральной среде, в этот момент можно даже услышать, как Станиславский отвечает из-за двери "Верю!" и тем самым благословляет на служение Мельпомене.
"Росгосстрах" традиционно является одним из лидеров страхования имущества на российском страховом рынке, и таким символичным подарком мы хотели показать, что защищаем не только жилье миллионов россиян, но и культурные объекты, даже такие необычные, — рассказала Юлия Горелик, заместитель начальника управления андеррайтинга имущества физлиц "Росгосстраха".
"Наследие Станиславского является культурным достоянием не только России, но и всего мира, так как созданная в этом доме Константином Сергеевичем система работы актера над собой — важнейший элемент актерской школы в любой точке мира. Станиславский и Немирович-Данченко перевернули представление о том, каким должен быть театр. И об этом мы рассказываем как в Доме Станиславского, так и в Музее-квартире Немировича-Данченко и на нашей Постоянной экспозиции, описывающей историю Московского Художественного театра. Дверь в доме Станиславского — это уникальный артефакт для театральных людей, и мы благодарим компанию "Росгосстрах" за поддержку и проявление интереса к значимым для культуры объектам", — говорит Софья Грачева, директор Музея МХАТ.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.