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Страхование Финансы

Знаменитая дверь Станиславского застрахована в "Росгосстрахе"

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Росгосстрах" застраховал культурный объект в Доме-музее К. С. Станиславского — знаменитую дверь, которая некогда служила декорацией при театре, а в 1922 году была установлена в особняке великого русского режиссера. Полис оформлен как подарок от "Росгосстраха", старейшего российского страховщика, Музею МХАТ в год 160-летия Константина Сергеевича Станиславского.

Фото: предоставлено ПАО СК "Росгосстрах"

Договор страхования включает полный пакет рисков на случай утраты или повреждения имущества в результате пожара, залива, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, кражи и т. д. Общая сумма страховой ответственности "Росгосстраха" по договору составила 1 млн рублей.

Застрахованная дверь — самый необычный экспонат Дома-музея. Она была сделана как часть декорации для спектакля "Скупой рыцарь" в 1888 году по эскизам художника Сологуба. Спектакль проходил на сцене любительского общества актеров, созданного К. С. Станиславским, в здании Английского клуба (ныне Музей Революции на Тверской). В 1922 году по просьбе Станиславского дверь установили в особняке в Леонтьевом переулке, который стал последним домом для режиссера. В 1948 году в этом доме был создан мемориальный музей, рассказывающий о жизни великого реформатора театра, который возглавила его дочь Кира Фальк. Дом-музей К. С. Станиславского впоследствии стал частью Музея МХАТ.

Сегодня эта дверь стала своего рода символом, привлекающим внимание посетителей музея и особенно актеров, режиссеров, операторов и студентов театральных вузов. Считается, что она приносит удачу в самореализации и успех в творческой профессии — стоит только потереть ручку. Более того, по легенде, распространенной в театральной среде, в этот момент можно даже услышать, как Станиславский отвечает из-за двери "Верю!" и тем самым благословляет на служение Мельпомене.

"Росгосстрах" традиционно является одним из лидеров страхования имущества на российском страховом рынке, и таким символичным подарком мы хотели показать, что защищаем не только жилье миллионов россиян, но и культурные объекты, даже такие необычные, — рассказала Юлия Горелик, заместитель начальника управления андеррайтинга имущества физлиц "Росгосстраха".

"Наследие Станиславского является культурным достоянием не только России, но и всего мира, так как созданная в этом доме Константином Сергеевичем система работы актера над собой — важнейший элемент актерской школы в любой точке мира. Станиславский и Немирович-Данченко перевернули представление о том, каким должен быть театр. И об этом мы рассказываем как в Доме Станиславского, так и в Музее-квартире Немировича-Данченко и на нашей Постоянной экспозиции, описывающей историю Московского Художественного театра. Дверь в доме Станиславского — это уникальный артефакт для театральных людей, и мы благодарим компанию "Росгосстрах" за поддержку и проявление интереса к значимым для культуры объектам", — говорит Софья Грачева, директор Музея МХАТ.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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