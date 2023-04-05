В Самаре прошел первый "средник" в рамках месячника по благоустройству

В среду, 5 апреля, в Самаре прошел первый "средник". Наводить порядок сегодня вышли городские службы благоустройства, муниципальные служащие, работники муниципальных предприятий, районные службы благоустройства, представители управляющих организаций, ОПР, неравнодушные жители.
Основные виды сезонных работ: подбор мусора, накопившегося за зимний период, очистка газонов от сухих листьев, опиловка зеленых насаждений, вывоз мусора.
В Промышленном районе сегодня работали порядка 1,8 тыс. человек. Помимо ручного труда в уборке задействованы погрузчики и самосвалы.
Несмотря на будний день, жители района также активно подключились к уборке своих дворов — заявку на получение инвентаря подали порядка 300 человек.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!