В Самаре прошел первый "средник" в рамках месячника по благоустройству

В среду, 5 апреля, в Самаре прошел первый "средник". Наводить порядок сегодня вышли городские службы благоустройства, муниципальные служащие, работники муниципальных предприятий, районные службы благоустройства, представители управляющих организаций, ОПР, неравнодушные жители.

Основные виды сезонных работ: подбор мусора, накопившегося за зимний период, очистка газонов от сухих листьев, опиловка зеленых насаждений, вывоз мусора.



В Промышленном районе сегодня работали порядка 1,8 тыс. человек. Помимо ручного труда в уборке задействованы погрузчики и самосвалы.

Несмотря на будний день, жители района также активно подключились к уборке своих дворов — заявку на получение инвентаря подали порядка 300 человек.