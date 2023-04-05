Президент России Владимир Путин поздравил "Авторадио" с 30-летием, правительственная телеграмма пришла в редакцию радиостанции в день юбилея. Об этом сообщает пресс-служба ГПМ Радио.

"5 апреля 1993 года в эфире впервые прозвучали позывные "Авторадио", возвестив о рождении одной из наиболее ярких, интересных и популярных на сегодняшний день радиостанций в нашей стране. Отрадно, что аудитория "Авторадио" постоянно прирастает новыми слушателями, и нынешнее праздничное событие вы встречаете вместе с миллионами своих преданных поклонников, которые ежедневно настраиваются на частоту радиостанции, чтобы пообщаться с известными ведущими, познакомиться с актуальными новостями, получить заряд бодрости и оптимизма", — говорится в телеграмме.

В своем поздравлении глава государства подчеркнул, что за непреходящим успехом "Авторадио" стоит талантливая, сплоченная команда единомышленников, искренне любящих и досконально знающих свое дело. Владимир Путин особо отметил вклад коллектива в реализацию значимых просветительских, благотворительных проектов и инициатив. "Такая многогранная, востребованная работа достойна самого глубокого уважения", — заявил Президент РФ.

"Авторадио" — флагман субхолдинга ГПМ Радио, управляющего еще восемью радиостанциями "Газпром-Медиа Холдинга" ("Юмор FM", Детское радио, Радио ENERGY и другие). В начале юбилейного года за верность профессии, за сохранение лидерских позиций и в связи с 30-летием коллективу вручена премия Правительства РФ в области СМИ. "Авторадио" является лидером московского радиовещания 13 лет подряд, а по итогам второго полугодия 2022 года возглавило рейтинг популярных радиостанций России*. Одна из крупнейших федеральных сетей охватывает эфиром свыше 73 тыс. городов и населенных пунктов страны. Бренд "Авторадио" широко представлен в digital: радиостанция создает самостоятельный контент для соцсетей, формирует направление подкастов, имеет мобильное приложение, представлена на видеохостингах, где транслируются live-концерты и интервью со знаменитостями.

Сегодня радиостанция отмечает 30-летний юбилей вместе с друзьями и слушателями. В прямом эфире проходит большой праздничный марафон, "Авторадио" дарит подарки и принимает поздравления. Топовые артисты вместе с ведущими шоу "Поехали" и "Мурзилки Live" разыгрывают по-настоящему крутой суперприз — квартиру на море в Сочи. Всего же в игре "Много денег на Авторадио. Юбилейный сезон" для слушателей приготовлено две квартиры, три автомобиля и пять миллионов рублей.

22 апреля радиостанция приглашает всех на праздничное шоу "Авторадио. 30 лет. Классика". 30 ярких звезд "Авторадио" исполнят на сцене Crocus City Hall свои главные хиты в сопровождении большого симфонического оркестра.

* Mediascope, Radio Index — Россия (100K+), июль–декабрь 2022 года, 12+