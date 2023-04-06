Самарец хотел заказать уборку квартиры, но перевел деньги мошенникам

В Самаре 21-летний молодой человек хотел заказать услуги по уборке квартиры в сети Интернет, но стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина нашел предложение об оказании клининговых услуг на площадке бесплатных объявлений и позвонил по указанному номеру телефона. Собеседник в ходе разговора с потенциальным клиентом сообщил о необходимости внесения предоплаты в размере 2 тыс. рублей. Далее "менеджер" рассказал о дополнительных услугах, которые также будут оказаны только в случае предоплаты. Когда перечисленная сумма достигла 36,7 тыс. руб. житель Самары понял, что его обманывают, и попросил вернуть деньги, но собеседник прервал разговор и больше на связь не выходил.

О произошедшем молодой человек сообщил в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.