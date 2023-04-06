"Т Плюс" проверит тепловые сети от Тольяттинской ТЭЦ

В понедельник, 10 апреля, специалисты "Т Плюс" проверят тепловые сети Центрального района и кварталов 14А и 17А Автозаводского района Тольятти повышенной температурой воды, сообщает пресс-служба предприятия.

В компании уточняют, что данное мероприятие является обязательным, проводится с целью выявления дефектов трубопроводов и направлено на повышение эксплуатационной надежности коммуникаций.

Во избежание несчастных случаев и повреждения систем отопления и другого теплопотребляющего оборудования необходимо:

отказаться от проведения ремонтных работ на наружных тепловых сетях и внутридомовых системах отопления;

соблюдать осторожность при пользовании горячей водой из общедомовых систем горячего водоснабжения;

не прикасаться к горячим поверхностям трубопроводов, оборудования и отопительных приборов;

не оставлять автотранспорт на тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;

ограничить пребывание граждан вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;

разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.