"Т Плюс" проверит тепловые сети от Тольяттинской ТЭЦ

В понедельник, 10 апреля, специалисты "Т Плюс" проверят тепловые сети Центрального района и кварталов 14А и 17А Автозаводского района Тольятти повышенной температурой воды, сообщает пресс-служба предприятия.
В компании уточняют, что данное мероприятие является обязательным, проводится с целью выявления дефектов трубопроводов и направлено на повышение эксплуатационной надежности коммуникаций.
Во избежание несчастных случаев и повреждения систем отопления и другого теплопотребляющего оборудования необходимо:
- отказаться от проведения ремонтных работ на наружных тепловых сетях и внутридомовых системах отопления;
- соблюдать осторожность при пользовании горячей водой из общедомовых систем горячего водоснабжения;
- не прикасаться к горячим поверхностям трубопроводов, оборудования и отопительных приборов;
- не оставлять автотранспорт на тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;
- ограничить пребывание граждан вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;
- разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.
Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!