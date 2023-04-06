В Самаре компания через суд добивается разрешения на точечную застройку в центре города

Арбитражный суд Самарской области перенес на 4 мая разбирательство по иску ООО Специализированный застройщик "Строй-Запад" к министерству строительства Самарской области. Компания просит признать незаконным отказ министерства в выдаче разрешения на строительство в границах улиц Молодогвардейской, Первомайской, Ново-Садовой, Полевой.

Против новой "высотки" на Полевой протестовали жители. Они рассказывали, что многоэтажку хотят возвести практически внутри двора и опасались, что при строительстве повредят фундамент их домов, плюс высокое здание закроет солнечный свет. Жители обращались в разные инстанции, в том числе еще 27 декабря 2021 г. приходили на прием к депутату Госдумы Александру Хинштейну.

"Приглашенный на прием руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов пояснил, что пока у застройщика нет разрешения на строительство. Кроме того, после корректировки Генплана Самары участок будет зонирован как Ж3, это не позволит строить здесь здания выше восьми этажей. В настоящий момент, к сожалению, в границах ул. Полевой, Молодогвардейской, Первомайской и Ново-Садовой действует зона Ж4 (высокая этажность — от девяти этажей). Александр Хинштейн рассказал людям, что уже направил обращения главе Самары и прокурору области с просьбой провести проверку на предмет законности передачи земельного участка, на котором ведется строительство, в частную собственность", — сообщала пресс-служба парламентария.

Сам депутат Госдумы отметил, что не понимает, как можно во двор дома, где отсутствуют проезды, завезти строительную технику.

"Сейчас мы инициируем все необходимые проверки — и по линии прокуратуры, и по линии Стройнадзора, и по линии МЧС. Очевидно, что, например, пожарный проезд там не может быть организован", — рассказывал Александр Хинштейн.

Прошло время, высотки во дворе не появилось, и про ситуацию стали забывать. Но на этой неделе жители снова забеспокоились — во двор приехали рабочие и снесли гаражи. Они сообщили, якобы убрать гаражи их "обязали строители". Тем временем на сайте Арбитражного суда Самарской области отображаются материалы по делу А55-28221/2022. Согласно этому иску, застройщик "Строй-Запад" все-таки требует обязать минстрой региона выдать разрешение на строительство на указанной территории. На заседании 22 марта суд постановил привлечь к участию в процессе несколько третьих лиц, например, администрацию Октябрьского района. Следующее заседание назначили на 4 мая.

Точечное строительство или возведение высоток в центре города уже не раз обсуждалось в СМИ. В городе хотят утвердить регламенты исторического поселения для ограничения строительства высотных зданий в центре. Но сообщалось, что Самарская региональная организация Союза архитекторов России посчитала проект объединенной зоны охраны исторического поселения сырым.