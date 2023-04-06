Газовика из Самарской области подозревают в злоупотреблении полномочиями на 5 млн рублей

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В Отрадном заместитель руководителя предприятия ТЭК стал фигурантом уголовного дела о злоупотребление полномочиями. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.