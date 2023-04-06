Многодетные семьи из Самарской области получат награду президента РФ

Государственной наградой "Родительская слава" награждены три семьи из Самарской области. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Орден "Родительская слава" будет вручен многодетным семьям Романовых и Кураевых, медаль ордена "Родительская слава" - многодетной семье Осыдченко.

В Самарской области семьи с детьми охвачены мерами социальной поддержки с момента рождения ребенка и до его совершеннолетия. Поддержка семей с детьми была и остается приоритетным направлением государственной политики. На повышение качества жизни семей с детьми направлены национальные проекты, инициированные президентом России.

Огромное внимание поддержке семей с детьми уделяет губернатор Дмитрий Азаров. "Дружная семья является залогом единой и великой России. Меня искренне радует, что в нашей многонациональной губернии, где веками в мире и дружбе жили представители разных народов, много больших, счастливых семей", - отмечал глава Самарской области.

Николай Александрович и Ирина Анатольевна Кураевы из Чапаевска в браке 24 года и воспитывают тринадцать детей. Николай Александрович работает газоэлектросварщиком на одном из крупных промышленных предприятий области. Ирина Анатольевна занимается воспитанием детей. Ребята прекрасно играют на музыкальных инструментах, занимаются рисованием. В семье царит атмосфера мира и добра, уважения к труду. И родители, и дети отмечены многочисленными грамотами и благодарностями за успехи в учебной деятельности и общественной жизни.

В 2018 году из резервного фонда губернатора Самарской области многодетной семье была выделена социальная выплата на завершение строительства жилого дома, а в 2021 году Кураевым помогли с приобретением микроавтобуса.

"Мы счастливые люди! Очень приятно и трогательно, когда государство, в котором мы живем и растим детей, проявляет о нас заботу. Такая награда и внимание - это значимо для нашей семьи и, конечно, большая ответственность. Мы поддерживаем исконно-русскую традицию достойно воспитывать детей и быть многодетными родителями. Надеемся, что наши дети продолжат наш замечательный путь!", - поделилась Ирина Кураева.

Супруги Романовы из Безенчукского района воспитывают двенадцать детей. В прошлом году они отметили 25-летие совместной жизни. Андрей Борисович - профессиональный строитель, на сегодняшний момент - самозанятый. Надежда Ивановна посвятила себя воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства.

Старшие сыновья, закончив медицинский колледж, сейчас работают: Андрей - спасателем, Марк - медбратом на скорой помощи. Старшая дочь Маргарита после окончания учебы работала медицинской сестрой в период пандемии в ковидном госпитале г. Самары, а сейчас находится в декретном отпуске.

Студенты Артур и Вениамин получают среднее профессиональное образование и очень увлечены выбранным делом, показывая хорошие результаты и побеждая в конкурсных состязаниях. Дочери Ольга, Лилия, Елена, Ирина, сыновья Петр, Роман учатся в общеобразовательной школе.

Лилия и Елена закончили музыкальную школу, Ольга завершает обучение в музыкальной школе. Роман увлекается инженерно-техническим творчеством и посещает "Кванториум". Сын Давид посещает развивающие занятия в учреждениях дополнительного образования детей. Ирина, Роман, Лена и Ольга занимаются рисованием.

Семья очень дружная и сплоченная. У супругов Романовых много наград, в том числе Почетная грамота губернатора Самарской области за большой вклад в воспитание детей, укрепление семейных традиций.

"Мы очень рады тому, что наш скромный родительский вклад в воспитание детей оценен на уровне президента Российской Федерации. Мы оба из многодетных семей, но никогда не думали, что наша семья будет настолько многочисленна. Благодарим за такую высокую награду, которой нас удостоили. И хочется поблагодарить президента России за то, что он учредил такую награду как орден "Родительская слава", - подчеркивают супруги Романовы.

В семье Осыдчкено из Жигулевска восемь детей: старшие - студенты, а самой младшей Александре всего 1 год. Сергей Александрович и Анастасия Владимировна - члены Жигулевской городской общественной организации многодетных семей "Многодеткино", осуществляющей свою деятельность более десяти лет и объединившей более 300 человек. Анастасия Владимировна участвует в реализации проекта "Шьем добро", в рамках которого члены организации изготавливают трикотажные изделия и передают их семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Набирает обороты благотворительная акция "Неделя добра": женщины шьют необходимые вещи для участников СВО.

Оба супруга медики. Их мечта, чтобы все члены семьи Осыдченко стали медицинскими работниками. И она уже начинает сбываться: обе старшие дочери - студентки Тольяттинского медицинского колледжа. Полина обучается по специальности "лечебное дело", Ксения - по специальности "Лабораторная диагностика". Сын Матвей получает специальность "сварщик" и принимает активное участие во всех спортивных соревнованиях и спартакиадах, проводимых в городе. Школьники Мария, Сергей, Роман посещают различные секции и помогают родителям.