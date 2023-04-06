Стартовал конкурс для музыкантов в летний джазовый лагерь Moving Club Camp

Летний джазовый лагерь Moving Club Camp объявляет о старте конкурсного отбора. 50 конкурсантов примут бесплатное участие в проекте.
Moving Club Camp - это лагерь для молодых, увлеченных музыкантов, которые получат возможность учиться у лучших джазовых исполнителей страны.
В 2023 году Moving Club Camp одержал победу в грантовом конкурсе от регионального министерства экономического развития и инвестиций.
В этом году Moving Club Camp пройдет на территории загородного комплекса в Самарской области. Программа лагеря очень насыщенная - это занятие по специальностям, теоретические предметы, мастер-классы, панельные встречи, джем-сейшены, концертная программа.
Ключевое направление работы кемпа - ансамбль. Музыканты, прошедшие конкурсный отбор, заранее группируются в команды и получают джазовую программу. Но знакомятся участники друг с другом непосредственно в лагере. Репетиции начинаются с первого дня.
Завершается Moving Club Camp конкурсным концертом, на котором выступают все участники. Лучшие ансамбли и солисты получают возможность сыграть на фестивале Moving Club Camp Fest, который пройдет в Самаре в рамках трехдневного проекта "Кошкин-джаз". С 28 по 30 июля в летнем театре Струковского сада на сцену выйдут как молодые музыканты, так и звезды джаза страны.
Moving Club Camp ждет участников по специальностям:
Вокал
Фортепиано
Гитара
Бас-гитара
Ударные инструменты
Духовые инструменты
Звукорежиссура
В конкурсе могут принять участие молодые люди от 14-35 лет, проживающие на территории Самарской области. Он проходит в формате онлайн. Необходимо записать два видео с исполнением джазовых композиций: джазовой классики (блюз, свинг, джазовый стандарт), произведения современных джазовых композиторов, собственные сочинения и аранжировки. Также можно представить джазовую аранжировку фольклора.
Видео должны быть записаны не ранее 1 сентября 2022 года. На видео допускается участие концертмейстеров и педагогов.
Не допускается: звукокоррекция, монтаж аудио, дополнительная обработка звука и видеоматериала. Также запись должна быть в хорошем качестве, где видно конкурсанта.
Необходимо заполнить анкету и прикрепить ссылки с видео на Яндекс диск.
Автор и идеолог проекта летнего джазового лагеря Moving Club Camp директор ДМГОО "Клуб "Движение" Денис Рыбаков. Впервые Moving Club Camp прошел в 2017 году и стал первым джазовым кемпом в стране. В 2021–2022 году проект поддержали: Росмолодежь, президентский фонд культурных инициатив, министерство культуры Самарской области. В 2022 году проект победил в национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный лучник-Самара". Проект проходит под патронажем народного артиста РФ, джазового музыканта Игоря Бутмана, а также при содействии Академии джаза Игоря Бутмана.
Официальный сайт летнего джазового лагеря Moving Club Camp, страница в ВК Moving Club Camp, страница в ВК Самарского Джазового Движения.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!