Стартовал конкурс для музыкантов в летний джазовый лагерь Moving Club Camp

Летний джазовый лагерь Moving Club Camp объявляет о старте конкурсного отбора. 50 конкурсантов примут бесплатное участие в проекте.

Moving Club Camp - это лагерь для молодых, увлеченных музыкантов, которые получат возможность учиться у лучших джазовых исполнителей страны.

В 2023 году Moving Club Camp одержал победу в грантовом конкурсе от регионального министерства экономического развития и инвестиций.

В этом году Moving Club Camp пройдет на территории загородного комплекса в Самарской области. Программа лагеря очень насыщенная - это занятие по специальностям, теоретические предметы, мастер-классы, панельные встречи, джем-сейшены, концертная программа.

Ключевое направление работы кемпа - ансамбль. Музыканты, прошедшие конкурсный отбор, заранее группируются в команды и получают джазовую программу. Но знакомятся участники друг с другом непосредственно в лагере. Репетиции начинаются с первого дня.

Завершается Moving Club Camp конкурсным концертом, на котором выступают все участники. Лучшие ансамбли и солисты получают возможность сыграть на фестивале Moving Club Camp Fest, который пройдет в Самаре в рамках трехдневного проекта "Кошкин-джаз". С 28 по 30 июля в летнем театре Струковского сада на сцену выйдут как молодые музыканты, так и звезды джаза страны.

Moving Club Camp ждет участников по специальностям:

Вокал

Фортепиано

Гитара

Бас-гитара

Ударные инструменты

Духовые инструменты

Звукорежиссура

В конкурсе могут принять участие молодые люди от 14-35 лет, проживающие на территории Самарской области. Он проходит в формате онлайн. Необходимо записать два видео с исполнением джазовых композиций: джазовой классики (блюз, свинг, джазовый стандарт), произведения современных джазовых композиторов, собственные сочинения и аранжировки. Также можно представить джазовую аранжировку фольклора.

Видео должны быть записаны не ранее 1 сентября 2022 года. На видео допускается участие концертмейстеров и педагогов.

Не допускается: звукокоррекция, монтаж аудио, дополнительная обработка звука и видеоматериала. Также запись должна быть в хорошем качестве, где видно конкурсанта.

Необходимо заполнить анкету и прикрепить ссылки с видео на Яндекс диск.

Автор и идеолог проекта летнего джазового лагеря Moving Club Camp директор ДМГОО "Клуб "Движение" Денис Рыбаков. Впервые Moving Club Camp прошел в 2017 году и стал первым джазовым кемпом в стране. В 2021–2022 году проект поддержали: Росмолодежь, президентский фонд культурных инициатив, министерство культуры Самарской области. В 2022 году проект победил в национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный лучник-Самара". Проект проходит под патронажем народного артиста РФ, джазового музыканта Игоря Бутмана, а также при содействии Академии джаза Игоря Бутмана.

Официальный сайт летнего джазового лагеря Moving Club Camp, страница в ВК Moving Club Camp, страница в ВК Самарского Джазового Движения.