В Волжском, Ставропольском и Борском районе будут отключения света с 7 по 10 апреля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
07.04.2023 с 09-00 до 13-00
Волжский район
с. Подгоры (ул. Кавалеров Славы д. 60-98 (четная сторона)
10.04.2023 с 10-00 до 12-00
Ставропольский район
с. Ягодное (ул. Советская; ул. Заречная; ул. Березовая; ул. Волжская; ул. Приморская; ул. Славянская-Левобережная; пер. Физкультурный, пер. Автолюбителей; ул. Целинная; ул. Молодежная; ул. Спортивная; ул. Грачева; ул. Рабочая; пер. Звонкий; ул. Цветочная; ул. Артельная; пер. Здоровья; ул. Желанная; ул. Сказочная; ул. Медовая; ул. Праздничная; ул. Славянская; ул. Парковая; пер. Дальний; пер. Троицкий; ул. Оптимистов; пер. Веселый; ул. Трудовая; ул. Дружная; ул. Красивая; ул. Спокойная; ул. Уютная; ул. Рыбацкая; ул. Васильковая; пер. Тихий; пер. Прибрежный; ул. Ромашковая; ул. Вишневая; ул. Ново-Полевая; ул. Лунная; ул. Театральная; проезд Северный; ул. № 28; ул. Надежды; ул. Загородная; ул. Звонкая; ул. Славянская-левобережная; ул. Жемчужная; ул. Радостная)
10.04.2023 с 13-00 до 15-00
Ставропольский район
с. Ягодное (ул. Заветы Ильича, ул. Ново-Полевая, ул. Восточная, ул. Вознесенского, ул. Садовая, ул. Животноводов, ул. Полевая, ул. Первомайская, ул. Грачева, ул. Северная, ул. Волжская, ул. Кооперативная, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Чкалова, ул. Загородная, ул. Окольная, проезд Пляжный, проезд Новый, проезд Производственный, пер. Школьный, пер. Нагорный)
10.04.2023 с 9-00 до 17-00
Борский район
с. Алексеевка (ул.Школьная, ул. Дачная)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
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