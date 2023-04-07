В Самаре из-за пожара в квартире эвакуировано четыре человека

В четверг, 6 апреля, около 11:00 произошел пожар на ул. Ново-Вокзальной, 30 в Промышленном районе, где горели домашние вещи в квартире на площади 2 кв.м, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На борьбу с огнем были направлены 11 человек, которые ликвидировали пожар в 11:09.

В связи с пожаром из здания были эвакуированы четыре человека. Данных о пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.