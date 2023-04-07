Молодой самарец поверил мошенникам и потерял более 50 тыс. рублей

Самозанятому 25-летнему жителю Самары с неизвестного номера позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, который сообщил о попытке оформления на его имя кредита.

Чтобы обезопасить свои сбережения собеседник предложил самарчанину установить на телефон приложение. Мужчина доверился звонившему и выполнил все его условия.

Позже выяснилось, что на своем смартфоне мужчина установил приложение удаленного доступа, однако, когда это понял, то было поздно — мошенники успели снять и перевести с его банковского счета 55 тыс. рублей.

С заявлением мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.