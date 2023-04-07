Самозанятому 25-летнему жителю Самары с неизвестного номера позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, который сообщил о попытке оформления на его имя кредита.
Чтобы обезопасить свои сбережения собеседник предложил самарчанину установить на телефон приложение. Мужчина доверился звонившему и выполнил все его условия.
Позже выяснилось, что на своем смартфоне мужчина установил приложение удаленного доступа, однако, когда это понял, то было поздно — мошенники успели снять и перевести с его банковского счета 55 тыс. рублей.
С заявлением мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063