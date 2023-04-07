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Преступления Происшествия

У молодого сызранца с дачи украли электроинструмент на 80 тыс. рублей

ШИГОНЫ. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Шигонского района обратился 30-летний мужчина с заявлением о краже имущества из частного дома. Материальный ущерб заявитель оценил на сумму порядка 80 тыс. рублей.

Мужчина рассказал, что проживает в Сызрани, а дом в с. Шигоны, использует как дачу. Потерпевший сообщил полицейским, что во время его отсутствия, в период с 20 по 21 марта текущего года кто-то проник в дом и похитил бензиновый триммер, бензиновую цепную пилу, болгарку, электрическую дрель, три рулона садовой пленки и бухту капельного полива.

Полицейские осмотрели место преступления. Эксперты установили, что злоумышленник проник в помещение путем взлома входного замка. На месте происшествия были обнаружены и изъяты отпечатки пальцев, которые не принадлежали проживающем в доме. Оперативники отметили тот факт, что злоумышленник как будто целенаправленно вскрыл дверь, зная о том, что здесь есть чем поживиться и похищенное выбиралось то, которое можно без труда реализовать любому дачнику в садовом массиве

Дополнительно опросив хозяина дома, внимание полицейских привлек рабочий, который несколько месяцев назад устанавливал теплицы на данном приусадебном участке. Выяснив номер телефона, полицейскими была установлена личность подозреваемого и его местонахождение.

В ходе опроса ранее не судимый 38-летний житель Сызрани признал свою вину полностью. Он рассказал, что совершил кражу, так как не имел постоянного источника дохода. В дальнейшем, в присутствии понятых он добровольно выдал сотрудникам полиции похищенные электроинструменты, которые затем были возвращены законному владельцу.

Пленку и шланг для полива теплицы подозреваемый успел сбыть случайным прохожим, а полученными денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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