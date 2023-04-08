26 человек тушили пожар в СНТ "Вишенка" под Тольятти

В пятницу, 7 апреля, в 12:27 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в СНТ "Вишенка" в Ставропольском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

К моменту прибытия пожарных на месте происшествия горел один дачный дом, надворные постройки и трава. Существовала угроза распространения огня на соседние участки, но пожарные её оперативно сняли. На тушение были направлены 26 человек и шесть единиц техники.

В 14:20 пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

Сотрудники регионального управления МЧС России призывают граждан быть осторожными и внимательными при обращении с огнем.