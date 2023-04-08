В Шенталинском районе женщина несколько раз ударила ножом своего сожителя

В Шенталинском районе сотрудники полиции задержали подозреваемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В ходе ссоры на бытовой почве женщина нанесла ножевые ранения своему сожителю.

В дежурную часть отделения полиции поступило сообщение из медицинского учреждения об обращении в больницу мужчины 1983 года рождения с ножевыми ранениями. Проведенная судебно-медицинской экспертиза показала, что здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

По месту жительства мужчины сотрудники полиции обнаружили и изъяли нож со следами бурого цвета, похожими на кровь, одежду потерпевшего и иные предметы и следы, имеющие отношение к происшествию. Впоследствии они приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

В ходе проверки полицейские установили, что потерпевший накануне пришел домой в нетрезвом состоянии, и у него произошла ссора с сожительницей, ранее несудимой, временно безработной 46-летней женщиной.

После разговора на повышенных тонах женщина достала кухонный нож из ящика шкафа и ударила им мужчину в живот.

В ходе опроса подозреваемая пояснила, что момент нанесения удара потерпевшему она не помнит и содеянное осознала, только увидев кровь на стене.

Следственным Отделением МВД России по Шенталинскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

На период следствия в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.