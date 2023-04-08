Тело мужчины обнаружено при тушении дома в селе Кинель-Черкасского района

В субботу, 8 апреля, примерно в 2:12 произошел пожар на ул. Садовая, 65 в селе Федоровка Кинель-Черкасского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом на площади 120 кв. м. На борьбу с огнем были направлены 11 человек, в том числе два звена газодымозащитной службы.

Пожар удалось ликвидировать в 3:02.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при тушении было обнаружено тело 66-летнего мажчины.

Обстоятельства гибели человека устанавливаются. Также выясняется причина пожара.



