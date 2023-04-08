Ночью в Новокуйбышевске ликвидирован пожар повышенного уровня сложности

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В пятницу, 7 апреля, в 20:20 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Школьная, 2 в п. Шмидта в Новокуйбышевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.