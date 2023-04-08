В промзоне под Сызранью ликвидировано возгорание свалки отходов и травы

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В пятницу, 7 апреля, в 16:10 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании свалки отходов и травы в 1-ой Промзоне в с. Новая Рачейка Сызранского района.