На перекрестке ул. Вилоновской и Галактионовской полностью переустроят инженерные коммуникации

До майских праздников возле зоны метростроя в исторической части Самары полностью переустроят инженерные коммуникации. Об этом сообщил первый вице-мэр областной столицы Владимир Василенко.

Так, выполняются работы, сопряженные со строительством: переустройство инженерных коммуникаций возле зоны метростроя - в районе перекрестка ул. Вилоновской и Галактионовской.

В ближайшее время будет частичное ограничение движения на этом перекрестке, т. е. сужение на две полосы по осевой линии автодороги по ул. Вилоновской. Работы с коллектором могут идти и в ночное время, без ограничения движения, но с частичным сужением.

"Когда по части водовода начнут производить необходимые работы под осевой линией автодороги, для движения будут закрыты две полосы. Но во время захода на тепловую трубу ул. Вилоновской планируем на 3 дня перекрыть движение полностью в границах Самарской и Молодогвардейской", - подчеркнул первый вице-мэр Владимир Василенко.