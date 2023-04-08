На перекрестке ул. Вилоновской и Галактионовской полностью переустроят инженерные коммуникации

До майских праздников возле зоны метростроя в исторической части Самары полностью переустроят инженерные коммуникации. Об этом сообщил первый вице-мэр областной столицы Владимир Василенко.
Так, выполняются работы, сопряженные со строительством: переустройство инженерных коммуникаций возле зоны метростроя - в районе перекрестка ул. Вилоновской и Галактионовской.
В ближайшее время будет частичное ограничение движения на этом перекрестке, т. е. сужение на две полосы по осевой линии автодороги по ул. Вилоновской. Работы с коллектором могут идти и в ночное время, без ограничения движения, но с частичным сужением.
"Когда по части водовода начнут производить необходимые работы под осевой линией автодороги, для движения будут закрыты две полосы. Но во время захода на тепловую трубу ул. Вилоновской планируем на 3 дня перекрыть движение полностью в границах Самарской и Молодогвардейской", - подчеркнул первый вице-мэр Владимир Василенко.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!