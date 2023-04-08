Из самарской колонии-поселении сбежал осужденный. Родион Дунаев пропал из поля зрения правоохранителей и сейчас объявлен в розыск.

Как пояснили в УФСИН России по Самарской области, в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, могут свободно передвигаться в пределах колонии-поселения.

С разрешения администрации они могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположено исправительное учреждение, могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги и ценные вещи, объяснили представители ведомства.

Сотрудники УФСИН России по Самарской области просят горожан быть внимательными и при получении какой-либо информации о местонахождении преступника, сообщить по телефонам: 8 (846) 339-38-00, 8 (846) 261-61-54, 02, 112.