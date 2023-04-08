Из самарской колонии-поселении сбежал осужденный. Родион Дунаев пропал из поля зрения правоохранителей и сейчас объявлен в розыск.
Как пояснили в УФСИН России по Самарской области, в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, могут свободно передвигаться в пределах колонии-поселения.
С разрешения администрации они могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположено исправительное учреждение, могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги и ценные вещи, объяснили представители ведомства.
Сотрудники УФСИН России по Самарской области просят горожан быть внимательными и при получении какой-либо информации о местонахождении преступника, сообщить по телефонам: 8 (846) 339-38-00, 8 (846) 261-61-54, 02, 112.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!