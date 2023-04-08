В Самаре на улицах, в парках и во дворах проходит субботник

В областной столице в рамках месячника по благоустройству ведутся активные работы по очистке территорий от листвы и мусора, ремонту детского и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, контейнерных площадок, остановок, очистке от незаконной рекламы и граффити, уходу за зелеными насаждениями.

Работами охвачены улицы, общественные пространства, территории, прилегающие к домам, предприятиям, объектам торговли и социальной сферы.

В эту субботу к наведению чистоты в своих дворах активно присоединились многие жители города. Для обеспечения участников месячника всем необходимым в каждом районе прошла подготовительная работа: обновлен инвентарь, закуплены мешки для мусора и перчатки.

Если вы тоже хотите присоединиться к наведению чистоты и порядка в городе, то можете обратиться в свою обслуживающую компанию за инвентарем.

Полный перечень организаций Самары, которые готовы предоставить уборочный инвентарь, доступен по ссылке.