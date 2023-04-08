В Самаре на улицах, в парках и во дворах проходит субботник

В областной столице в рамках месячника по благоустройству ведутся активные работы по очистке территорий от листвы и мусора, ремонту детского и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, контейнерных площадок, остановок, очистке от незаконной рекламы и граффити, уходу за зелеными насаждениями.
Работами охвачены улицы, общественные пространства, территории, прилегающие к домам, предприятиям, объектам торговли и социальной сферы.
В эту субботу к наведению чистоты в своих дворах активно присоединились многие жители города. Для обеспечения участников месячника всем необходимым в каждом районе прошла подготовительная работа: обновлен инвентарь, закуплены мешки для мусора и перчатки.
Если вы тоже хотите присоединиться к наведению чистоты и порядка в городе, то можете обратиться в свою обслуживающую компанию за инвентарем.
Полный перечень организаций Самары, которые готовы предоставить уборочный инвентарь, доступен по ссылке.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!