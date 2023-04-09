В Жигулевске задержали молодого наркодилера

В Жигулевске завершено расследование уголовного дела о незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотических средств в отношении местного 22-летнего жителя.

В ходе предварительного следствия установлено, что ранее не судимый житель Тольятти приобретал запрещенные вещества через сеть Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории гаражного массива в городе Жигулевск.

В феврале текущего года в ночное время на улице Приволжской инспекторы ДПС остановили молодого человека для проверки документов. Во время беседы 22-летний безработный тольяттинец заметно нервничал, и полицейские приняли решение доставить гражданина в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Из материалов уголовного дела следует, что при личном досмотре злоумышленника и в ходе осмотра места его жительства, а также в оборудованных им тайниках полицейские обнаружили и изъяли одиннадцать свертков с порошкообразным веществом.

В экспертно-криминалистическом центре У МВД России по МВД России по г. Тольятти установлено, что изъятое является наркотическим средством метилэфедрон, общей массой не менее более 14 граммов.

Сотрудники следственных и оперативных подразделений установили и собрали доказательную базу для привлечения обвиняемого к уголовной ответственности за совершение одиннадцати эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 и 4 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).

Уголовные дела соединены в одно производство. Фигуранту по ходатайству органа следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Жигулевский городской суд для рассмотрения по существу.