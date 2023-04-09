В Самаре открылся обновленный сквер имени Куйбышева на 116 км

К весне после комплексного благоустройства в Самаре открыли обновленный сквер имени Куйбышева на 116 км.

Здесь полностью обновили плиточное покрытие пешеходного пространства, высадили новые деревья и кустарники, засеяли газоны.

Также в сквере появились скамейки, расположенные вдоль окружности сквера, новые подвесные скамьи-качели, флагштоки. По периметру сквера установили ограждения, обустроили уличное освещение.

Именно жители решают, какие самарские общественные пространства преобразятся уже в следующем году. С 15 апреля по 31 мая на единой федеральной платформе пройдет рейтинговое голосование за городские территории, которые благоустроят в 2024 году, сообщает "Самарская область".