При тушении пожара в Кошкинском районе обнаружено тело мужчины

В субботу, 8 апреля, примерно в 12:28 произошел пожар на ул. Южная, 19 в д. Белоозерная Кошкинского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом на площади 80 кв. м.

В борьбе с огнем участвовали восемь человек, которые ликвидировали пожар в 12:58.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при тушении было обнаружено тело 61-летнего мужчины.

Обстоятельства гибели человека устанавливаются. Также выясняется причина пожара.