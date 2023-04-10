Мошенники украли у самарского пенсионера почти 1 млн рублей

В Самаре 74-летний пенсионер лишился сбережений, поверив мошенникам, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчине поступило несколько телефонных звонков с различных номеров. Неизвестный представился работником банка и сообщил, что с его счетом происходят мошеннические действия и для сохранности денег необходимо их снять и перевести на "безопасный счет". Потерпевший снял деньги и перевел на указанный аферистом счет около 1 млн руб., после чего последний перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.