Никита Янин стал победителем международного турнира по теннису в парном разряде

Тольяттинский теннисист Никита Янин стал победителем международного турнира по теннису.

В Египте завершился международный турнир "М15 SHARM ELSHEIKH MENʼS FUTURE" по теннису среди мужчин.



Воспитанник СШОР 6 "Теннис" Никита Янин в паре с Александром Лобановым из города Сочи стали победителями турнира в парном разряде.