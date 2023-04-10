Все лицевые счета ЖКУ в едином мобильном приложении

Компания "Альфа дом" напоминает самарцам о едином окне для оплаты лицевых счетов за ЖКУ и передачи показаний приборов учета.

Доступ к ресурсу возможен через мобильное приложение. Оно доступно для скачивания на iOS и Android.

"Установив приложение, вам останется только ввести адрес вашего объекта, дождаться загрузки лицевых счетов, по которым можно совершать оплаты и передавать показания приборов учета в ресурсоснабжающие организации.

Наш сервис решает задачи абонентов и помогает исключить большое количество личных кабинетов", — отмечают в "Альфа доме".

Материал подготовила пресс-служба компании "Альфа Дом"