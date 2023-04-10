75 тонн хозяйской соломы сгорели в поселке Самарской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 9 апреля, около 14:54, начался пожар на ул. Полевой, 1 в пос. Приовражный Хворостянского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.